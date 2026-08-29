Niğde Belediye Başkanı\'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özdemir yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan bu eşsiz zaferin, Türk Milleti'nin bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan ettiği şanlı bir tarih olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi; "Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin, esareti asla kabul etmeyeceğini ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırdığı 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesin bir zaferle taçlanan Büyük Taarruz; ordumuzun ve milletimizin tek yürek olarak vatanı uğruna sergilediği emsalsiz fedakarlığın en net tablosudur. Bu zafer, yalnızca işgalci güçlere karşı kazanılmış askeri bir başarı değil; aynı zamanda yokluk ve imkansızlıklar içindeki bir milletin küllerinden yeniden doğarak, bağımsız ve özgür yaşama iradesine vurduğu şanlı bir mühürdür. Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu kalacağını tescilleyen, istiklal ve istikbalimizin güvencesi olan bu ruh, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Şanlı ecdadımızın kanlarıyla sulanan bu aziz vatanı, birlik ve beraberlik içinde omuz omuza vererek daha da ileriye taşımak, cumhuriyetimizin değerlerine sımsıkı sarılarak yarınlarımızı inşa etmek hepimizin en asli görevidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Tarihimizin bu en büyük iftihar gününde, aziz milletimizin ve kıymetli Niğdeli hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."