Başkan Özdemir Beşevler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Özdemir Beşevler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Özdemir Beşevler Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Beşevler Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Buluşmaları programında vatandaşların taleplerini dinleyerek katılımcı belediyeciliğin önemini vurguladı.

27.11.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Mahalle Buluşmaları kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Beşevler Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, katılımcı belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.

Nilüfer Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışını yaymak, yatırımları yerinde anlatmak, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek için başlattığı Mahalle Buluşmaları devam ediyor. Daha önce Çalı ve Ataevler Mahalleleri'nde gerçekleşen 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' programı bu defa Beşevler Mahallesi'ndeydi.

Beşevler Mahallesi Muhtarlığı önünde gerçekleşen programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar da katıldı. Başkan Şadi Özdemir ile birebir görüşen vatandaşlar, ulaşımdan parklara, atıklardan otopark sorununa, ekonomik desteklerden kentsel dönüşüme ve kreşlere kadar farklı konulardaki talep ve önerilerini paylaştı. Başkan Şadi Özdemir, mahalle ilgili yaptıkları çalışmaları belirterek, gerçekleştirmek istedikleri projelerden de bahsetti. Programda gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Şadi Özdemir, günün anısına onlarla da fotoğraf çektirdi.

Görüşmeye gelen vatandaşlara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, katılımcı belediyeciliğin önemine vurgu yaptı. Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ile de görüşen Başkan Şadi Özdemir, katkılarından dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdemir Beşevler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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