Hacılar Belediye Başkanı 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'ne Katıldı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'ne Katıldı

Hacılar Belediye Başkanı 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti\'ne Katıldı
16.07.2026 14:26  Güncelleme: 14:27
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmasına katıldı, vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu ve ikram çadırı desteği verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılarak vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbetine ortak oldu.

Hacılar Belediyesi etkinlik alanında kurduğu ikram çadırıyla programa destek verirken, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bilal Özdoğan, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla bir araya gelerek birlik ve beraberliğin güzelliğini hep birlikte yaşadık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim, devletimizi payidar eylesin. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yine Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Dualarımızla, konuşmalarımızla 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak en önemli görevlerimizden biridir. Yerel yönetimler olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da bu bilinçle üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunun 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya gösterildiğini ifade eden Özdoğan; "Aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, milletimizin demokrasiye, sandığa ve milli iradeye sahip çıkması bizlere büyük bir gurur yaşatıyor. Bu yılın mottosu olan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sözü, milletimizin gücünün üzerinde hiçbir gücün olmadığını bir kez daha ortaya koymaktadır. 10. yılında da meydanları coşkuyla dolduran tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Başkan Özdoğan açıklamasını; "Bayrağımız inmeyecek, ezanımız susmayacak, vatanımız bölünmeyecek. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin" sözleriyle tamamladı.

Öte yandan Hacılar Belediyesi; Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu ikram çadırıyla programa destek verdi. Belediye ekipleri tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulurken, gece boyunca alanda görev yapan personel, birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasına katkı sağladı. Hacılar Belediyesi, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve milli hafızayı diri tutmak adına her yıl olduğu gibi bu yıl da anma programlarında yerini aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'ne Katıldı - Son Dakika

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