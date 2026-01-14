Başkan Özdoğan\'dan öğrencilere yarıyıl tatili müjdesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki sosyal faaliyetlerin adresi olan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatili boyunca çocuklar ve gençler için özel etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu.

Başkan Özdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hem inşai faaliyetlerimiz hem de manevi iklimle ilgili eğitime yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimiz, her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Geniş yelpazede programlar hazırlıyoruz"

Yarıyıl tatili süresince yapılacak etkinliklere değinen Başkan Özdoğan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kültür merkezinin ilçedeki sosyal yaşamın odak noktası olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, "Bu merkez, sadece bir bina değil; gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve manevi anlamda gelişimlerine katkı sunan bir alan. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Hacılar'ımızın geleceğine yön veriyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, bu yıl da yoğun bir etkinlik takvimiyle vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirterek, Hacivat-Karagöz gösterisi, Shrek, Nemo, Mermaid ve Scooby-Doo sinema gösterimleri ile Körebe tiyatro oyununun sahneleneceğini açıkladı. Gösterimler 17 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

Tüm Hacılar sakinlerini düzenlenecek etkinliklere davet eden Başkan Özdoğan, etkinliklere ilişkin ayrıntıların Hacılar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirtti. - KAYSERİ