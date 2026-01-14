Başkan Özdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Özdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili müjdesi

Başkan Özdoğan\'dan öğrencilere yarıyıl tatili müjdesi
14.01.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki sosyal faaliyetlerin adresi olan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatili boyunca çocuklar ve gençler için özel etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki sosyal faaliyetlerin adresi olan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatili boyunca çocuklar ve gençler için özel etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu.

Başkan Özdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hem inşai faaliyetlerimiz hem de manevi iklimle ilgili eğitime yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimiz, her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Geniş yelpazede programlar hazırlıyoruz"

Yarıyıl tatili süresince yapılacak etkinliklere değinen Başkan Özdoğan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kültür merkezinin ilçedeki sosyal yaşamın odak noktası olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, "Bu merkez, sadece bir bina değil; gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve manevi anlamda gelişimlerine katkı sunan bir alan. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Hacılar'ımızın geleceğine yön veriyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, bu yıl da yoğun bir etkinlik takvimiyle vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirterek, Hacivat-Karagöz gösterisi, Shrek, Nemo, Mermaid ve Scooby-Doo sinema gösterimleri ile Körebe tiyatro oyununun sahneleneceğini açıkladı. Gösterimler 17 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

Tüm Hacılar sakinlerini düzenlenecek etkinliklere davet eden Başkan Özdoğan, etkinliklere ilişkin ayrıntıların Hacılar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Yerel Yönetim, Ahmet Cihan, Hacılar, Kültür, Sinema, Polis, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili müjdesi - Son Dakika

Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:00:38. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.