Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Kutladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

29.08.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Özdoğan mesajında Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları söyledi; "Bugün, milletimizin bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini en güçlü şekilde gösterdiği, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en büyük kanıtlarından biridir". Başkan Özdoğan, mesajına şu sözlerle devam etti;

"30 Ağustos Zaferi, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer, aziz milletimizin vatan sevgisinin, fedakarlığının ve kararlılığının sembolüdür. Vatanımızı işgal etmeye çalışan düşmanlara karşı verilen mücadelede gösterilen kahramanlıklar asla unutulmayacaktır. Türkiye olarak geçmişten günümüze büyük hamleler gerçekleştirdik. Muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kandan alarak, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkıyor, geleceğimizi emin adımlarla inşa ediyoruz. 30 Ağustos ruhu, bizlere daima yol gösterici olacaktır."

Başkan Özdoğan sözlerini; "Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice zaferlere ulaşmayı temenni ediyorum" şeklinde noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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