Başkan Özdoğan: "Herkes Hacılar\'daki dayanışma ruhuna güç kattı"

Hacılar İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayram Buluşması, Arefe Günü'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde yer alan Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen program da, protokol ile vatandaşlar bayramlaştı.

Bayramlaşma programına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, siyasi parti ve oda temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayının Hacılar'da birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Geleneksel bayram buluşmamıza, bayramlaşma programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hepimizin arefesi mübarek olsun inşallah. Rabbim bu güzel Ramazan'ı nicelerine erişmeyi nasip eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde dolu dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Bu süreçte kaymakamlığımız, belediyemiz, AK Parti teşkilatımız başta olmak üzere ilçemizdeki tüm siyasi partilerimiz ve katkı sunan herkes Hacılar'daki dayanışma ruhuna güç kattı."

Başkan Özdoğan, belediye olarak Ramazan boyunca sürdürülen sosyal destek çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek; "İlçemizin yapısından ve yıllardır edindiğimiz tecrübelerden hareketle bu Ramazan ayında da iftar çadırı yerine vatandaşlarımızın iftarlarını kendi evlerinde açmalarını esas aldık. Belediyemizin katkılarıyla günlük 218 vatandaşımıza düzenli sıcak yemek ulaştırdık. Toplamda 6 bin 322 öğün iftarı hemşehrilerimizle buluşturduk. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olduk. Sadece yemek değil, ayni yardımlarımızla da destek verilmesi gereken tüm vatandaşlarımıza ulaştık. İlçemizde hal hatırı sorulmamış, kapısı çalınmamış hiçbir vatandaşımızın kalmaması için büyük hassasiyet gösterdik" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan konuşmasının sonunda, Hacılar'daki birlik ortamının korunmasının önemine dikkat çekerek, "İnşallah önümüzdeki Ramazanlarda ve arefe günlerinde de aynı kardeşlik ikliminde yeniden bir araya geliriz. Buraya kadar gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Programda söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise bayramların toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği günler olduğunu belirterek, geçmişten bugüne taşınan bayram kültürünün önemine değindi. Çopuroğlu, birlik ve beraberliğin nesilden nesile güçlenerek devam ettiğini ifade etti. Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı. Program, samimi sohbetler ve bayram tebrikleriyle devam etti. - KAYSERİ