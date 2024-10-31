Başkan Özdoğan, YKS'de Başarı Gösteren Öğrencileri Altınla Ödüllendirdi - Son Dakika
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Başkan Özdoğan, YKS'de Başarı Gösteren Öğrencileri Altınla Ödüllendirdi

Başkan Özdoğan, YKS\'de Başarı Gösteren Öğrencileri Altınla Ödüllendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, YKS'de ilk 150 bine giren 33 öğrenciye çeyrek altın hediye ederek, hayallerinin peşinden gitmeleri konusunda gençlere tavsiyelerde bulundu. Törende, öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla başarılar kutlandı.

31.10.2024 08:55  Güncelleme: 08:57
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, YKS sınavında Hacılar'dan ilk 150 bine giren öğrencileri tebrik ederek, birer çeyrek altın hediye etti. Başkan Özdoğan, gençlere hayallerine ulaşmak için kendilerine güvenmelerini ve asla vazgeçmemelerini tavsiye ederek, "Sizin belediye başkanınız değil, bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım" dedi.

Hacılar Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler için başarılarını kutlamak ve geleceklerine destek olmak amacıyla tören düzenlendi. Öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı törende konuşan Başkan Özdoğan, Hacılar'da eğitimde başarıyı destekleme adına verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Siz çalışın, başarın, gerisini bize bırakın demiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. İlk 150 bine giren 33 öğrencimize çeyrek altınlarını teslim ettik. Ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarı olacak sevgili gençlerimizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hayallerinizin peşinden gidin"

Başkan Özdoğan, gençlerin üniversite hayatının gelecekleri açısından önemine değinerek, şehirlerinin ve ülkelerinin geleceği için büyük hayaller kurmalarını ve bu hayallerin peşinden gitmelerini istedi. Başkan Özdoğan, "YKS'de dereceye giren gençlerimiz bizleri gururlandırdı, hepsine başarılar diliyorum. Bu vatan onların elinde daha güzel noktalara ulaşacak. Bu geleneği sürdüreceğiz ve gençlerimize yeni sürprizler hazırlayacağız. LGS'ye hazırlanan gençlerimiz için de farklı hediyelerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Törende başarılı öğrencilere hediyelerini takdim eden Başkan Özdoğan, gençlerin eğitiminde emeği geçen ailelere ve öğretmenlere de teşekkür etti. Tören sonunda Başkan Özdoğan, başarılı öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan, YKS'de Başarı Gösteren Öğrencileri Altınla Ödüllendirdi - Son Dakika

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