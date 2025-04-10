Başkan Özel, Polis Haftası\'nı Kutladı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyarete Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Ziyaret sırasında emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Özel, güvenliğin teminatı olan emniyet teşkilatına teşekkür ederek şu ifadelerde bulundu:

"Güvenliğimizin teminatı olan değerli emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte daha güvenli bir Bozdoğan için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyarette Başkan Özel ve beraberindekiler, emniyet personeline çiçek takdim ederek Polis Haftası'nı kutladılar. - AYDIN