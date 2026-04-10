Başkan Özel, Polis Haftası\'nı kutladı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Başkan Özel, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Sarı ve emniyet personeliyle bir araya gelerek Polis Haftası'nı kutladı. Ziyarette emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına dikkat çekilirken, görev başındaki polislerin haftası tebrik edildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Mustafa Galip Özel, "181 yıldır milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Büyük bir sorumluluk ve özveriyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başındaki tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN