Başkan Özlü "Anne sevgisinin bu dünyada hiçbir karşılığı olamaz"
Başkan Özlü "Anne sevgisinin bu dünyada hiçbir karşılığı olamaz"

Başkan Özlü "Anne sevgisinin bu dünyada hiçbir karşılığı olamaz"
08.05.2026 13:15  Güncelleme: 13:16
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yayınladığı mesajında annelik kavramının özellikle manevi değerine dikkat çekerek hiçbir karşılık beklemeyen sevginin, merhametin, şartsız korumanın anlamının annelik olduğuna dikkat çekti.

Başkan Faruk Özlü, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Özlü, mesajında bir insan yetiştirmenin öneminden bahsederek "Annemiz; sevgisiyle yaralarımızı saran, duasıyla yolumuzu aydınlatan, sabrıyla hayatımıza anlam katan en kıymetli varlıklarımızdır. Bir evladı büyütmenin ne denli büyük bir fedakarlık ve emek istediğini en iyi bilenler onlardır. Sadece bu sebeple bile annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Annelik şefkati, sadece bir aileyi değil; aslında bir toplumu ayakta tutan en güçlü bağdır. Zor anımızda arkamızda duran, her başarımızda yanı başımızda olan, varlığıyla bize güven veren annelerimiz; merhametin, vefanın ve karşılıksız sevginin en güzel timsalidir. Bir annenin evladına duyduğu sevgi ve muhabbetin karşılığı bu dünyada hiçbir karşılık ile ölçülemez. Çünkü biz biliriz ve inanırız ki; Cennet annelerin ayakları altındadır. Kalplerindeki merhamet, bizim en büyük motivasyon kaynağımız ve gücümüz olmaya devam edecektir. Bu vesile ile başta şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli annelerimiz olmak üzere, hayatını evlatlarına adayan, dualarıyla bizleri koruyan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun" İfadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
