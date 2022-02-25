Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu

25.02.2022 14:50
Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kadın El Emeği Mağazası'nın (BAŞKEM) üyeleriyle bir araya geldi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kadın El Emeği Mağazası'nın (BAŞKEM) üyeleriyle bir araya geldi.

Yasin Özlü ve eşi Öznur Özlü ev sahipliğinde gerçekleşen programa; AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Yolcu Sekmen, Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Dalkıran ve kadınlar katıldı.

Programda konuşan Yasin Özlü, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bundan yaklaşık 3 yıl önce hizmete açmış olduğumuz Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) ile kadınların hanelerine ve aile bütçelerine ekonomik destek sağlamasına vesile olmaya devam ediyor. Belediyemizin hiçbir komisyon almadan yürüttüğü bu güzel hizmetimizle sizlere destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben düzenli olarak mağazayı ziyaret ediyorum ve her gittiğimde rengarenk, hepsi birbirinden güzel eserlerinizi görüyorum. El emeği göz nuru bu güzel eserleriniz dolayısıyla hepinizi tebrik ediyorum. Ellerinize, gözlerinize sağlık" dedi.

"250 bin TL gelir elde ettiler"

Başiskele'de ikamet eden yaklaşık 300 kadının BAŞKEM'den fayda sağladığını vurgulayan Başkan Özlü, "Her ay güzel gelirlere vesile olan mağazamızın her geçen gün daha da çok insana hayırlı kazanç kapısı olmasından büyük heyecan duyuyorum. Biz burada hiçbir komisyon almıyoruz, ticari bir amaç gütmüyoruz. Yaklaşık 300 üyemiz ve 3 bin ürün satışı ile emektar ve çalışkan kadın hemşehrilerimiz 250 bin TL'ye yakın gelir elde ederek aile bütçelerine katkı sağladılar" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu
Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu

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Hasan Dalkıran, Başiskele, Hisarcık, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu - Son Dakika


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