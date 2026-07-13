Başkan Özlü\'den 15 Temmuz mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, "Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası milli iradedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve ebediyen öyle kalacaktır. Darbe dönemleri artık geride kalmıştır. Milletimiz, bir daha hiçbir hain girişime fırsat vermeyecek kadar uyanık ve kararlıdır" dedi.

Başkan Faruk Özlü, 15 Temmuz kalkışması ve darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesinde tarihinin en karanlık ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Özlü, o karanlık gecenin aynı zamanda Türk milletinin destan yazdığı, iradesine ve demokrasisine sahip çıktığı şanlı bir direnişin de miladı olduğunu söyledi.

Faruk Özlü, mesajının devamında "O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, tanklara, uçaklara, silahlara karşı göğsünü siper eden kahraman milletimiz, FETÖ hain terör örgütünün darbe girişimini sarsılmaz birliği, vatan sevgisi ve demokrasi iradesine bağlılığı ile büyük bir hezimetle sonuçlandırmıştır. Düzce'mizin evladı şehit Ufuk Baysan başta olmak üzere, bu darbe girişimi esnasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün huzur ve istikrar içinde yaşıyor, yarınlarımıza daha güçlü bakabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası milli iradedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve ebediyen öyle kalacaktır. Darbe dönemleri artık geride kalmıştır. Milletimiz, bir daha hiçbir hain girişime fırsat vermeyecek kadar uyanık ve kararlıdır" ifadelerinde bulundu.

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Demokrasimizi her şartta korumanın, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım" cümleleri ile mesajını sürdüren Başkan Özlü, "Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE