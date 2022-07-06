Başkan Özlü "İki hattan su vereceğiz" - Son Dakika
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Başkan Özlü "İki hattan su vereceğiz"

06.07.2022 18:02
Başkan Özlü "İki hattan su vereceğiz"

Düzce'nin içme suyunun karşılandığı Uğur Suyu üzerindeki ana içme suyu regülatörünün de bulunduğu güzergahta selden çöken yolun yeniden yapılmasıyla birlikte içme suyu ana regülatöründe temizlik çalışması başlatıldı.

Düzce'nin içme suyunun karşılandığı Uğur Suyu üzerindeki ana içme suyu regülatörünün de bulunduğu güzergahta selden çöken yolun yeniden yapılmasıyla birlikte içme suyu ana regülatöründe temizlik çalışması başlatıldı.

Sel felaketiyle birlikte Düzce'nin içme suyunu temin eden ana regülatör ve su temin malzemelerinin sel suyundan zarar görmesinin ardından Düzce Belediyesi ekipleri, yolu Uğur Suyuna karışan regülatöre iki gün sonra ulaşabildi. Alternatif terfi istasyonunun yapılmasına ağırlık veren ekipler, yıkılan yolun yapılmaya başlamasıyla birlikte ana regülatörde de çalışma başlattı.

Tamamı çamur altında kalan ve yıkıntıların içinde tüm yapının bozulduğu ana regülatörde temizlik çalışmalarını başlayan ekipler, temizliğin ardından sistemin çalışıp çalışmadığını test edecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Su hattımızın tamiratı için borularımızın teslimatını alıyoruz. Yıkılan yolun yapılmasıyla birlikte gelen borularımızı hatta döşemeye başlayacağız. Ana regülatör ve terfi istasyonundan gelen suyu birleştirdiğimizde su ve basınç sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak. Hemşehrilerimizin yaşadığı sıkıntıyı hem kısa sürede çözmüş olacağız hem de alternatifli bir şekilde suyu vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız" dedi. - DÜZCE

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İçme suyu ilave hat çalışması hızla ilerliyor İçme suyu ilave hat çalışması hızla ilerliyor Düzce Belediyesi'nden selzedelere destek Düzce Belediyesi'nden selzedelere destek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özlü 'İki hattan su vereceğiz' - Son Dakika

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