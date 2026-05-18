Başkan Özlü "İstiklal meşalesi gençlerimizin elinde"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Özlü, Türk Milleti'nin bağımsızlık yolunda attığı ilk adım olarak bilinen ve Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Gençlerin 1919'da yakılan istiklal meşalesini, Türkiye Yüzyılı hedefi ile daha güçlü yarınlar için taşımaları gerektiğine dikkat çeken Özlü "19 Mayıs; bağımsızlık ruhunun, milli iradenin ve gençliğe duyulan büyük güvenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesi, bugün Türkiye Yüzyılı hedefiyle gençlerimizin ellerinde gücünü her geçen gün daha da artırmaktadır.

Bizim medeniyetimiz, toplumun her kesimini kucaklayarak varlığını sürdürmüştür. Bin yıllık Anadolu geçmişimizin yanı sıra daha da öncesinde Tanrı Dağları'na uzanan kimliğimizi hiç unutmadan her bir vatandaşımız ile kenetlenerek geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Bizler gençlerimizi geleceğin değil, aslen bugünün en büyük değeri, gücü olarak görüyoruz. Bilimde, teknolojide, sporda, sanatta ve girişimcilikte söz sahibi olan Türk Gençliği; güçlü Türkiye'nin, gelecek yüzyılların en sağlam teminatıdır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti'mizin yerel yönetim anlayışıyla gençlerimizin vizyonunu, beklentilerini birleştirerek eğitimden spora, kültürden teknolojiye, sosyal yaşamdan istihdama kadar her alanda yanında olmaya, onların hayallerine alan açmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı takip eden bir gençlik Türkiye'nin en güzel yarınlarını inşa edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - DÜZCE