Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi

25.03.2022 11:44
Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

İlçede yaşayan yaşlı bireyleri ziyaret eden Başkan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında kaleme aldığı mektubu okudu. Erdoğan'ın selamlarını ileten Özlü, talep ve önerileri de dinledi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Özlü, "Bilgi, birikim ve deneyimleriyle bizlere karşılıksız rehberlik eden ve yolumuzu aydınlatan, gölgelerinde huzur bulduğumuz ulu çınarlarımıza her zaman minnettarız ve onların hayır dualarına her an muhtacız. İyi ki varlar. Bizler yaşlılarımızı sadece bir gün değil, her zaman ziyaret ediyor, istek ve ihtiyaçlarını dinliyoruz. Bugün bu önemli hafta dolayısıyla cumhurbaşkanımızın mektubunu bizzat kendilerine okudum ve selamlarını ilettim. Hep birlikte güzel ve duygu dolu anlar yaşadık. Bu vesileyle tüm ilçemizdeki yaşlılarımızın Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, büyük bir saygı ve hürmetle ellerinden öpüyorum. Onlara duyduğumuz, saygıyı, sevgiyi, hürmeti bir gün ya da bir hafta değil, ömür boyu göstermeye özen göstereceğiz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi
Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Başiskele, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi - Son Dakika


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