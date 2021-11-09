Başkan Öztürk'ten üniversite öğrencilerine destek sözü - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrencilere her konuda destek sözü verdi.

Yahyalı Meslek Yüksek Okulu'nu, Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Talha Yapıcı ile birlikte ziyaret eden Başkan Esat Öztürk burada öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin barınma, ulaşım, yemek gibi konulardaki sıkıntılarını dinleyen Başkan Öztürk, yaşanan tüm sıkıntıları en kısa zamanda çözeceklerini belirtti. Ziyarette konuşan Başkan Öztürk; "Okulumuzu tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Okulumuzun yapımında emeği geçen hayırsever iş adamlarımıza ve dernek başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak biz her zaman yanlarında olduk. Bundan sonrada sizlerin yanlarında olacağız. Kayseri Üniversitesi Rektörümüze, rektör yardımcılarımıza ve akademik kadroya şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin derdi, bizim derdimiz. Barınma konusunda sıkıntısı olan öğrencilerimizin sorununu hemen çözmek istiyoruz. Kaymakamımız ve Dernek Başkanımız ile birlikte barınma konusunda yanınızdayız. Bildiğiniz üzere Yahyalı bir enerji üretim merkezi. Alternatif Enerji Kaynakları bölümünü bitirdiğiniz zaman iş bulma noktasında size destek olacağız. Enerji firmalarıyla bu konuda akitleştik. Maalesef istihdam konusunda sıkıntılar var. İş bulma noktasında insanlarımız bize güvensin. 38 öğrencimiz bizi tercih etmiş. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu sayı giderek artacak. Öğrencilerimizin barınma, ulaşım, yemek gibi sıkıntılarını kısa zaman gidereceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ