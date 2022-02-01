Başkan Palancıoğlu: "Kandiller kardeşlik duygularını arttıran gecelerdir" - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üç ayların başlaması vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

"Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunları söyledi:

"Üç Aylar ve kandiller insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, birlik ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. Yüce Allah'a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükürler olsun. Bu özel gecelerin, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Bu vesile ile tüm İslam aleminin üç aylarını tebrik ediyorum. Gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, Recep ve Şaban ayını mübarek kılsın ve bizi Ramazan'a kavuştursun." - KAYSERİ