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Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu

14.01.2022 14:22
Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Konutları'nda yaşayan vatandaşlarla görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve talepleri dinledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Konutları'nda yaşayan vatandaşlarla görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve talepleri dinledi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan PAlancıoğlu; "Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Konutları'nda yaşayan hemşehrilerimizle görüştük. Kazım Karabekir Mahallesi yaptığımız yeni çalışmalarla prestijli bir yaşam alanı haline geldi. Alt yapıdan üst yapıya kadar yeni birçok çalışma yapıldı. Camisiyle, okuluyla, parkları ve yolları ile burası cazibe merkezi haline geliyor. Yeni dükkanların da açılmasıyla bölge hareketlendikçe nezih bir ortama kavuşacak. Kazım Karabekir Mahallesi'nde 15 blokda yer alan 450 dairemizi 2021 yılında hak sahiplerine teslim etik. 1 blokta yer alan 48 dairemizi de çok kısa bir zaman içerisinde teslim edeceğiz. Melikgazi Belediyesi ve işinin ehli ekip arkadaşlarım olarak tüm vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimize evlerinde huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Bizleri gönülden kucaklayan tüm hemşehrilerimize için teşekkür ediyorum. Melikgazi'de mesai arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Gayret ediyor, hizmet üretmek için işimizi dert ediniyoruz. Hemşehrilerimizin daha konforlu evlere sahip olması, tüm çabalarımızın en büyük ödülüdür." dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu
Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu
Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu
Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu
Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu

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Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm, Kazım Karabekir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu - Son Dakika


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