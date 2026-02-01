Başkan Palancıoğlu: "Berat; iyiliğe ulaşmak için bir müjdedir"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Berat Kandili'nin tüm insanlığa barış, huzur getirmesini temenni etti.

Mesajında Berat Kandili'nin kurtuluşun, arınmanın, manevi huzurun gecesi olduğuna dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliği pekiştirmeye vesile olmasını dileyerek şunları ifade etti; "On Bir Ayın Sultanı mübarek Ramazan Ayı yaklaşıyor. Bu önemli zamanlar affın, kurtuluşun müjdecisi, dua kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna anlar. Berat Kandili'ni idrak ediyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Berat, Yaradan'ın affına erişebilme, günahlardan arınma, küslükleri giderme günüdür. Birlik ve beraberliğin, kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olan bu gece, iyiliğe ulaşmak için bir müjdedir. Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bu mübarek gecenin gönüllerimize huzur, ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepimizin Berat Kandili mübarek olsun." - KAYSERİ