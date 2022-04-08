Başkan Ramazan, hayvan barınağında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Ramazan, hayvan barınağında incelemelerde bulundu

08.04.2022 11:02
Başkan Ramazan, hayvan barınağında incelemelerde bulundu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Servet Ramazan, Belediye Başkanının şehrin tamamından sorumlu olduğunu ifade ederek, " O şehirde yaşayan her canlıya da hizmet borçludur. Hayvanlar rabbim tarafından bizlere emanet edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız Hayvan barınağında hayvanların daha iyi şartlarda kalması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - KİLİS

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Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ramazan, hayvan barınağında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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