Başkan Şadi Özdemir Mahalle Buluşmalarına Başladı - Son Dakika
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Başkan Şadi Özdemir Mahalle Buluşmalarına Başladı

Başkan Şadi Özdemir Mahalle Buluşmalarına Başladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' sloganıyla mahalle buluşmalarına başladı. İlk durak Çalı Mahallesi oldu ve burada vatandaşların taleplerini dinledi.

05.10.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle buluşmalarına başladı. "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" diyerek yola çıkan Başkan Şadi Özdemir'in ilk durağı Çalı Mahallesi oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek, yapılacak çalışmaları ve yatırımları anlatmak için mahalle buluşmalarına başladı. Katılımcı belediyeciliği yaygınlaştırmak hedefiyle hareket eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'deki toplam 64 mahalleye gidecek. "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" buluşmaları kapsamındaki ilk durak ise Çalı Mahallesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan'ın da eşlik ettiği buluşmada, Başkan Şadi Özdemir, Çalı Mahallesi sakinleri ile görüştü. Başkan Şadi Özdemir, gün boyu karavanda mahalle sakinlerini dinleyerek, taleplerini not aldı.

Ortak akılla birlikte yönetim

Görüşmelerin ardından vatandaşlara da seslenen Başkan Şadi Özdemir, yapılması gerekenleri, talepleri ve önerileri değerlendireceklerini söyledi. Mahalle muhtarı, Çalılılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Hizmetlerimizi artıracağız. Hep söylediğimiz bir şey var, ortak akılla birlikte yöneteceğiz. Kentimizin geleceğine birlikte karar vereceğiz. Sizlerin önerileri bizler için kıymetli. Bizimle beraber olduğunuz için her birinize için teşekkür ederim. Çalı Mahallemizi gezerek neler yapabileceğimizi inceledik. Yavaş yavaş hepsini hayata geçireceğiz" dedi.

"Tüm mahallelere geleceğiz"

Sırasıyla tüm mahallelerde vatandaşlarla buluşacağını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Herkesin kişisel olarak görüşme talepleri oluyor. "Siz kendinizi yormayın, biz mahallenize geliyoruz. Sizin isteklerinizi burada dinleyeceğiz" diyoruz. Sorunları yerinde görerek hareket ediyoruz" diye konuştu.

Alman Heyetten nezaket ziyareti

Çalı Mahallesi'ndeki programda, Almanya'nın Schweinfurt Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Rethschulte da Başkan Şadi Özdemir'i ziyaret etti. Görüşmede, Nilüfer Belediyesi ile yapılacak gençlik değişim programı ve temiz enerji konusunda ortak iş birlikleri konuşuldu - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Şadi Özdemir Mahalle Buluşmalarına Başladı - Son Dakika

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