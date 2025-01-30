Başkan Şahin, Yarıyıl Tatili Kültür Sanat Atölyelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Şahin, Yarıyıl Tatili Kültür Sanat Atölyelerini Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen kültür sanat atölyelerini ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Şahin, atölyelerin önemine ve gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine vurgu yaptı.

30.01.2025 16:27  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Şahin, yarıyıl tatili atölyelerini ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarıyıl tatili kültür sanat atölyelerinden yararlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Sömestr tatilinin başlamasıyla beraber, çocuklar ve gençlerin kendi yeteneklerini keşfederek geliştirmesi, tatil sürecinde televizyon, tablet, telefon gibi ekran bağımlılığının azaltılması amacıyla Kültür Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından yapılan atölyeler büyük ilgi görüyor.

Bu tatil döneminin teması "Hayal"

Merkezde bu tatil döneminde "Hayal" teması ile yapılan atölyelerden yararlanan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, yapılan çalışmalar hakkında hem öğrencilerden hem de eğitmenlerden bilgi aldı. Çocuklar ve gençlerin çalışmalarını inceleyen Başkan Şahin, ayrıca ebeveynlerin olumlu görüşlerini dinledi. Şahin, ziyaretinin devamında yarıyıl atölyeleri kapsamında oluşturulan koro ile beraber şarkı söyleyerek öğrencilerle Gazi şehrin hedeflerden birisi olan "Tasarım Şehri Gaziantep" için atölye faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

"Bu işi güzelleştiren, renk ve hayat katan siz gençlersiniz"

Ziyareti sonrası çocuklar ve gençlerle konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep için birçok alanda önemli hedeflerinin olduğunu aktararak, "Sen istersen o bir hayal değildir deniyor ve şu anda kültür ile sanatıyla, musikisi ile yükselen gençlerle bir aradayız. Kendinizi çok güzel yetiştirin. Musiki dinlendiriyor. Musiki ruhumuzu rahatlatıyor. Musiki, matematiği, fiziği, kimyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor ve biz bu ara tatilde bu merkezde tam bir tasarım çalıştık. Bu işi güzelleştiren, renk ve hayat katan siz gençlersiniz. Ben başkan olarak bütün gençleri çok seviyorum. Birlikte başaracağız" dedi.

Yarıyıl tatilinde 9 merkezde 130 atölye düzenlendi

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzik, mozaik, el işi ve tasarım başta olmak üzere 36 atölyede uzman eğitmenler eşliğinde 7-16 yaş grubu çocuklara ve gençlere eğitim veriliyor. Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatili kapsamında ise 9 merkezde hazırlanan 130 atölye, 20-31 Ocak tarihleri arasında çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini, geliştirmelerinin fırsatını sunuyor.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Fatma Şahin, Fatma Şahin, Gaziantep, Eğitim, Yerel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şahin, Yarıyıl Tatili Kültür Sanat Atölyelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Şahin, Yarıyıl Tatili Kültür Sanat Atölyelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.