Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu

28.02.2022 18:46
Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesi'ne bağlı Eşme Köyü'nde yaşanan su taşkını haberini alır almaz afet bölgesin belediye ekiplerini gönderen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bugün köye giderek incelemelerde bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'ne bağlı Eşme Köyü'nde yaşanan su taşkını haberini alır almaz afet bölgesin belediye ekiplerini gönderen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bugün köye giderek incelemelerde bulundu.

Önceki gün Eşme Köyü'nde köylüler tarafından yapılan göletin taşması sonucu meydana gelen su taşkınında yaklaşık 15 evde maddi hasar meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından olay yerine itfaiye, vidanjör ve iş makinaları gönderen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan ile birlikte köye giderek incelemelerde bulundu.

Eşme Köyümüzde göletin taşması sonucu mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Başkan Şahiner, "Meydana gelen hasarı yerinde inceledik. Sungurlu Belediyesi olarak araç, gereç ve personelimizle birlikte Eşmeli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu
Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu
Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu
Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
Kar sularının taşırdığı göl su baskınına neden oldu Kar sularının taşırdığı göl su baskınına neden oldu Selin vurduğu Esme köyü'de çalışmalar sürüyor Selin vurduğu Esme köyü'de çalışmalar sürüyor

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Çorum, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Tercüman, Ukrayna liderinin sözlerini çevirirken sesi titredi
18:06 Ukraynalı doktorlara sorulan "Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz?" sorusu tepki topladı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
17:52 Fenerbahçe'de İsak Vural sevinci yaşanıyor! 16 yaşındaki genç ile anlaşma sağlandı
17:39 17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
17:10 Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 18:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement