Başkan Sandıkçı: "Kültür ve sanatta öncü olmaya devam ediyoruz"

Canik Belediyesi'nin Akademisyen, Yazar ve Şair Dr. Ömer Demirbağ'ın katılımıyla ilçede gerçekleştirdiği 'Bir Gençlik Bir Gençlik' adlı konferans programı büyük ilgiyle sahne oldu. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kültür ve sanatta öncü olmaya devam ettiklerini söyledi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı programın konuğu olan Dr. Ömer Demirbağ, anlatıları ve seslendirdiği şiirlerle gönülleri mest etti. Programda yaptığı sunumda gençlere tavsiyelerde bulunan Dr. Ömer Demirbağ, ayrıca aile bağı ve aile içi iletişimin önemine de değindi.

Canik'te kültür ve sanat alanında örnek çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların ve tüm İslam aleminin yaklaşan Ramazan ayını tebrik etti. Kültür ve sanat alanında örnek programlar gerçekleştirdiklerini, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırırken aynı zamanda gönül belediyeciliği esasıyla sosyal destek çalışmalarına hassasiyetle devam ettiklerini ifade eden Sandıkçı, milli ve manevi duyguları güçlü nesilleri yetiştirme gayesiyle çalışmaya devam ettiklerine dikkat çekerek, "Gençliğin imarı, geleceğin imarı demektir. Malumunuz, geçtiğimiz haftalarda ay yıldızlı bayrağımıza yönelik alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Bayrağımızın rengi, aziz şehitlerimizin kanıdır. Hilal dinimizin sembolüdür. Bayrak namus, vatan ve hürriyet demektir. İşte biz, her alanda güçlü Türkiye'nin anahtarı, ilim ve irfanını, milli ve manevi duyguları güçlü erdemleriyle taçlandıran bir gençlik için çalışıyoruz ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeni kültür sarayı geliyor

Canik'te 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgiyle katıldığı kültür ve sanat programları düzenlemeyi sürdürdüklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kültür ve sanat alanında örnek olan programları ilçemizde düzenlemeye devam ediyoruz. İlçemizden, şehrimizden ve bölgemizden binleri ağırlamayı sürdürüyoruz. Canik'imize modern ve fonksiyonel bir kültür sarayı kazandıracağız. Yeni kültür sarayımızın yapımına yönelik proje ve planlama çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların büyük bir ilgiyle katıldığı programda hediye sevinci yaşandı. Programda gerçekleştirilen çekilişle, lisanslı Samsunspor forması ve akıllı saat gibi hediyeler sahiplerini buldu. Vatandaşlara hediyeleri, Başkan İbrahim Sandıkçı tarafından takdim edildi. Ayrıca Dr. Ömer Demirbağ, konuşmasının ardından okurlarının kitaplarını imzaladı.

Programa AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, MHP Canik İlçe Başkanı Mahmut Livaoğlu, AK Parti Canik İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Malkoç, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay ve protokol üyeleri de katıldı. - SAMSUN