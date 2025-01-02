Başkan Sandıkçı, Öğretmenlere Dizüstü Bilgisayar Hediye Etti

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Samsun Canik'te öğretmenlerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğretmenlere dizüstü bilgisayar hediye etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitim alanına yönelik çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade etti. Canik'te farklı okullarda görevlerini sürdüren öğretmenlerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Canik'te eğitime yönelik sürdürülen ve kazandırılması planlanan yeni projeler ile ilgili öğretmenlerle istişarelerde bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimizin kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim alması bizlerin önceliğidir" dedi.

"Daima göz önünde bulunduruyoruz"

Eğitime yönelik yeni projeleri ilçeye kazandırmak için büyük bir gayret ve titizlikle çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde eğitim alanına yönelik çalışmaları büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Eğitime yönelik hayata geçirdiğimiz örnek projelerle hem öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, hem de ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitim alanına yönelik projelerimizi hazırlarken öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerimizin talep ve önerini daima göz önünde bulunduruyoruz. Öğrencilerimizin bilişsel ve zihinsel gelişimini destekleyen, odak noktası kaliteli ve nitelikli eğitim olan projelerimizle hedeflerine giden yolda öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, toplantının ardından öğretmenlere dizüstü bilgisayar hediye ederken öğretmenler, eğitime yönelik projeler ve desteklerden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. - SAMSUN