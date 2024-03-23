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Başkan Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı

Başkan Savaş'ın kendisine saldıran şahsın ailesine olan davranışı takdir topladı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, vatandaşlara hitap ettiği esnada kendisine saldıran psikolojik rahatsızlığı olan şahsın ailesini teskin etmeye çalıştığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Hatay'da 2 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lütfü Savaş, seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürütüyor. Başkan Savaş'ın geçtiğimiz gün Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde halka hitaben konuştuğu esnada istenmeyen bir olay yaşanmış ve bipolar bozukluk yaşayan A.G. tarafından sahnede saldırıya uğramıştı. Kendisine saldıran şahıstan şikayetçi olmayan Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kendisinin de doktor olduğunu hatırlatarak, vatandaşın tedavisi için elinden geleni yapacağını ifade etmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde olay sonrası A.G. isimli şahsın yakınlarının Başkan Savaş'tan özür dilediği ve olayın kasıtlı olarak yapılmadığını anlattığı görüldü. Görüntülerde Başkan Savaş'ın kendisine saldıran şahsın ailesini teskin etmeye çalışması ise takdir topladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Yaylıca Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında kendisine yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş, "Ailemiz lütfen üzülmesin, ben onların üzülmesini istemiyorum. Bu kardeşimiz rahatsız. Ehliyeti olmayan bir kişiye yönelik suç duyurusunda bulunmak hem bir insan hem de bir doktor olarak bize yakışmaz. Aksine hem vatandaşımızın tedavisine hem de tedavi süresince ailesine destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yaylıca Mahallesi'nde yaptığı konuşma sırasında yaşananları anlatan Başkan Savaş, "Konuşmaya en son ben çıktım ve konuşmanın tam ortasında, bir vatandaş beni itti. Ailesi, annesi, kız kardeşi oradaydı. Kız kardeşi 'başkanım kardeşim ruh hastası tedavi görüyor' dedi. Ben o arada tekrar platforma çıktım ve 'lütfen kimse dokunmasın, bu kardeşimiz rahatsızmış, biz mitinge devam ediyoruz' dedim ve devam ettik. Bu arkadaşımız için yapacağımız tek şey, tedavisinin düzenli olarak yapılması, doktora gitmesi, kontrollerinin yaptırılması ve ailesine yardımcı olmaktır. Başka yapacak bir şey yok. Bu olay başkasının da başına gelebilirdi. Ben olayda bir kasıt aramıyorum, bu kardeşimizin tedavisine destek olacağız inşallah" diye konuştu.

Savaş sözlerinin sonunda, bu olayı unuttuklarını ve kaldıkları yerden seçim çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, kalan 9 günlük sürede Hatay'a ve Hataylılara yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlatarak seçimi kazanacaklarını, bundan hiç şüpheleri olmadığını kaydetti.