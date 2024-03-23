Başkan Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, kendisine saldıran şahsın ailesine olan davranışı takdir topladı

23.03.2024 19:41  Güncelleme: 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı

Başkan Savaş'ın kendisine saldıran şahsın ailesine olan davranışı takdir topladı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, vatandaşlara hitap ettiği esnada kendisine saldıran psikolojik rahatsızlığı olan şahsın ailesini teskin etmeye çalıştığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Hatay'da 2 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lütfü Savaş, seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürütüyor. Başkan Savaş'ın geçtiğimiz gün Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde halka hitaben konuştuğu esnada istenmeyen bir olay yaşanmış ve bipolar bozukluk yaşayan A.G. tarafından sahnede saldırıya uğramıştı. Kendisine saldıran şahıstan şikayetçi olmayan Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kendisinin de doktor olduğunu hatırlatarak, vatandaşın tedavisi için elinden geleni yapacağını ifade etmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde olay sonrası A.G. isimli şahsın yakınlarının Başkan Savaş'tan özür dilediği ve olayın kasıtlı olarak yapılmadığını anlattığı görüldü. Görüntülerde Başkan Savaş'ın kendisine saldıran şahsın ailesini teskin etmeye çalışması ise takdir topladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Yaylıca Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında kendisine yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş, "Ailemiz lütfen üzülmesin, ben onların üzülmesini istemiyorum. Bu kardeşimiz rahatsız. Ehliyeti olmayan bir kişiye yönelik suç duyurusunda bulunmak hem bir insan hem de bir doktor olarak bize yakışmaz. Aksine hem vatandaşımızın tedavisine hem de tedavi süresince ailesine destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yaylıca Mahallesi'nde yaptığı konuşma sırasında yaşananları anlatan Başkan Savaş, "Konuşmaya en son ben çıktım ve konuşmanın tam ortasında, bir vatandaş beni itti. Ailesi, annesi, kız kardeşi oradaydı. Kız kardeşi 'başkanım kardeşim ruh hastası tedavi görüyor' dedi. Ben o arada tekrar platforma çıktım ve 'lütfen kimse dokunmasın, bu kardeşimiz rahatsızmış, biz mitinge devam ediyoruz' dedim ve devam ettik. Bu arkadaşımız için yapacağımız tek şey, tedavisinin düzenli olarak yapılması, doktora gitmesi, kontrollerinin yaptırılması ve ailesine yardımcı olmaktır. Başka yapacak bir şey yok. Bu olay başkasının da başına gelebilirdi. Ben olayda bir kasıt aramıyorum, bu kardeşimizin tedavisine destek olacağız inşallah" diye konuştu.

Savaş sözlerinin sonunda, bu olayı unuttuklarını ve kaldıkları yerden seçim çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, kalan 9 günlük sürede Hatay'a ve Hataylılara yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlatarak seçimi kazanacaklarını, bundan hiç şüpheleri olmadığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Hatay, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:21 Moskova’yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım
19:06 Moskova saldırısının tanıkları, yaşanan katliamı anlattı Şovun bir parçası zannetmişler Moskova saldırısının tanıkları, yaşanan katliamı anlattı! Şovun bir parçası zannetmişler
18:12 Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a takas teklifinde bulundu Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
20:03 Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu
19:41 İstanbul’da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu
17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
15:02 Moskova’daki terör saldırısında failler, salonu yakmak için özel sıvı kullanmış Moskova'daki terör saldırısında failler, salonu yakmak için özel sıvı kullanmış
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 20:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement