Başkan Şayir: "Belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık" - Son Dakika
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Başkan Şayir: "Belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık"

12.05.2022 13:08
Başkan Şayir: "Belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yaklaşık 3,4 ay içinde gelinen noktada belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yaklaşık 3,4 ay içinde gelinen noktada belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık. Kalan yaklaşık 150 haciz dosyasının da ödemelerini yaptık ve hacizlerin kaldırılması için icra dairelerinden yazıların gelmesini bekliyoruz" dedi.

Hamza Şayir, Dilovası Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısında, belediye üzerinde vatandaşlar ve kurumlar tarafından alacaklarına karşılık oluşan 2376 haciz dosyasının çözümü için başlatılan çalışmada sona gelindiğini belirtti. Başkan Şayir, yaklaşık 2226 haciz dosyasının kaldırıldığını, kalanların ise ödemelerinin yapıldığını ve üst yazılarının beklendiğini ifade ederek, kısa sürede bir tek hacizli dosya kalmayacağını açıkladı.

"Hacizlerin çoğunu kaldırdık"

Dilovası Belediyesi tarihinde bir ilke imza attıklarını belirten Başkan Şayir, "Dilovası Belediyesi'nin kuruluşundan bu yana 2376 haciz dosyası vardı. Tabi bu haciz dosyaları hemen hemen yaptığımız ve yapacağımız her işlemde karşımıza çıkıyordu. Bizde bu sorunun çözümü için ve belediyenin çalışmalarının rahatlatılması için geçtiğimiz aylarda bir çalışma başlattık. Yaklaşık 3,4 ay içinde gelinen noktada belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık. Kalan yaklaşık 150 haciz dosyasının da ödemelerini yaptık ve hacizlerin kaldırılması için icra dairelerinden yazıların gelmesini bekliyoruz. İnşallah kısa sürede kalanlarında yazıları geldikten sonra bizde bundan sonraki çalışmalarımızı ve planlarımızı gönül rahatlığıyla daha rahat bir şekilde yapmış olacağız" dedi.

"Kentimiz gelişiyor, cazibesi artıyor"

Dilovası'nın kronikleşmiş sorunlarını çözmeye devam edeceklerini belirten Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Dilovası'nın geleceği için ne gerekirse yapıyoruz. Çok şükür bu güne kadar çıktığımız her yolda, yaptığımız her işte Rabbim yolumuzu açtı. İnşallah bundan sonra da Dilovası'na değer devam katmaya edeceğiz. Sorunlar çözüldükçe kentimiz gelişiyor, cazibesi artıyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Şayir: Belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık
Başkan Şayir: Belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık

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Mezitli Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını Düzenlendi Mezitli Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını Düzenlendi

Hamza Şayir, Mayıs, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şayir: 'Belediyemiz üzerindeki hacizlerin çoğunu kaldırdık' - Son Dakika


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