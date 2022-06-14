Başkan Şayir: "Vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir" - Son Dakika
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Başkan Şayir: "Vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir"

14.06.2022 08:56
Başkan Şayir: "Vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Herkes daha güzel bir kentte yaşamak ister ve vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Herkes daha güzel bir kentte yaşamak ister ve vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir. Sorunların çözümünde istişareyi önemsiyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet etme ve sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, güne esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparak başladı. Dilovası'nı daha da yaşanılabilir hale getirmek için vatandaşlarla her fırsatta görüş alışverişinde bulunmaya devam ettiklerini ve Dilovası'nı saha da yönetmeye çalıştıklarını belirten Şayir, "İlçemizde adım atmadık yer ve talebini dinlemediğimiz hiçbir vatandaşımız kalmayacak şekilde ziyaretlerimizi ve gezilerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ortak yaşam alanını paylaşıyoruz ve eminiz ki herkesin söyleyecek bir sözü ve bir önerisi vardır. Bu anlayışla esnaflarımızı geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Herkes daha güzel bir kentte yaşamak ister ve vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir. Sorunların çözümünde istişareyi önemsiyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet etme ve sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çalışmalarımıza olan ilgileri ve bizlere duydukları güven nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra belediye çalışmalarını da takip eden Başkan Şayir, Hicret Camisi'nde devam eden taziye evi, müezzin evi ve şadırvan inşaatı çalışmalarını da inceledi. - KOCAELİ

Başkan Şayir: Vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir
Başkan Şayir: Vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir
Başkan Şayir: Vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir

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Kaynak: İHA

Hamza Şayir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şayir: 'Vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir' - Son Dakika

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