Başkan Seçer, Tarsus'ta iftar yemeği programına katıldı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Seçer, Tarsus'ta iftar yemeği programına katıldı

Başkan Seçer, Tarsus\'ta iftar yemeği programına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Başkan Seçer, 'Sizleri kimseye muhtaç etmemek için, devlet karşısında herkesin onurlu bir yurttaş olduğunu göstermek için buradayız' dedi.

14.03.2024 09:18  Güncelleme: 09:24
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Başkan Seçer, "Sizleri kimseye muhtaç etmemek için, devlet karşısında herkesin onurlu bir yurttaş olduğunu göstermek için buradayız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Tarsus'un Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeği programına katılım sağladı. Birlik ve beraberlik duyguları, kalabalık iftar sofrasında pekişti.

Bağlar Mahallesi Pazar Yeri'nde kurulan iftar sofrasında; Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin ve çok sayıda Tarsus halkı yer aldı.

Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada tüm yurttaşlara hayırlı Ramazanlar dileyerek, şunları söyledi:

"Sizleri çok seviyoruz, sizleri çok değerli görüyoruz. Sizlere hizmet için varız. Sizleri kimseye muhtaç etmemek için, hiç kimsenin oy uğruna, 'Oy vermediler. Bizden değil' diye sizin mahallelere girmemesini ortadan kaldırmak için, devlet karşısında herkesin onurlu bir yurttaş olduğunu göstermek için buradayız. Sizlerin desteğiyle hep beraber 5 yıl daha Tarsus'ta Ali Başkan ile beraber ayrım yapmadan, insan olduğunuz için, onurlu bir yurttaş olduğunuz bilinciyle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz, sizleri sayıyoruz. Hayırlı Ramazanlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başkan Seçer, Tarsus'ta iftar yemeği programına katıldı - Son Dakika

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