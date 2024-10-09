Başkan Sekmen, Enerji Kentleri Birliği Misafirlerine Erzurum\'u Tanıttı

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Enerji Kentleri Birliği toplantısı için Erzurum'a gelen konuklarına şehirdeki tarihi ve turistlik alanlardaki çalışmaları anlattı.

Misafirlerle birlikte şehrin bir çok noktasına giden ve bilgi veren Başkan Sekmen, "Enerji Kentleri Birliği toplantımız için şehrimize gelen değerli misafirlerimizi Erzurum'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtırken, şehrimizde hayata geçirilen yatırımları da kendilerine detaylı olarak sunduk. Özellikle enerji sektöründe yapılan çalışmalarımızı ve gelecek projelerimizi misafirlerimizle paylaşarak, Erzurum'un bu alandaki potansiyelini bir kez daha vurguladık. Erzurum, enerji yatırımları ve gelişen altyapısı ile bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehrimizi her alanda ileriye taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM