Başkan Sekmen, Erzurum\'daki Saha Çalışmalarını İnceledi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent merkezindeki saha çalışmalarına devam ediyor.

Vani Efendi mahallemizde saha incelemeleri gerçekleştirdiklerini anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehrimizin her köşesini karış karış gezerek, ihtiyaçları yerinde tespit etmeye ve çözümlerimizi sahada uygulamaya devam ediyoruz. Vani Efendi mahallemizde gerçekleştirdiğimiz saha gezisinde hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde değerlendirdik. Erzurum'umuzun her mahallesine aynı hassasiyetle yaklaşıyor, hizmet belediyeciliğimizi gönül belediyeciliğiyle taçlandırıyoruz" dedi. - ERZURUM