Başkan Sekmen, Hilalkent Toptancılar Sitesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hilalkent Toptancılar Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Sekmen, vatandaşlarla sohbet ettiklerini, ihtiyaçlarını dinlediklerini ve onların görüşlerini aldıklarını vurgulayarak, "Onların bizlere olan güveni ve samimi paylaşımları, bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bizim için her bir vatandaşımızın düşüncesi çok kıymetli. Sadece sorunları dinlemekle kalmayıp, çözüm için birlikte yol almayı, mahallemizin gelişmesi adına yapılması gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Bu buluşma, bizlere halkımızla daha yakın olmak, onları anlamak ve her zaman onlara hizmet etmek adına güç verdi. Erzurum'u daha güzel bir yer yapmak için hep birlikte hareket ediyoruz ve bu yolda attığımız her adımda halkımızın desteği ve fikirleri bizim için en değerli rehberdir Hilalkent'te aldığımız geri dönüşlerle, önümüzdeki dönemde daha verimli çalışmalar yapmayı ve mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizler, halkımızla el birliğiyle daha güçlü bir Erzurum inşa edeceğiz. Sizinle olmak, bizim için her zaman ayrı bir keyif. Hep birlikte, daha güzel bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM