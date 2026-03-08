Başkan Sekmen "İftara 5 Kala" iftariyelik dağıttı - Son Dakika
Başkan Sekmen "İftara 5 Kala" iftariyelik dağıttı
08.03.2026 09:26  Güncelleme: 09:28
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 'İftara 5 Kala' programı çerçevesinde vatandaşlara iftariyelik dağıtarak kardeşlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İftara 5 Kala" programı çerçevesinde vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları teşkilatıyla birlikte "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftariyelik ikramlarında bulunduklarını anlatan Başkan Sekmen, "Bu mübarek ayın manevi ikliminde gönüllerimizi buluşturan bu güzel buluşmalar bizlere bir kez daha kardeşliğin ve dayanışmanın kıymetini hatırlatıyor. Bu anlamlı organizasyonda emeği olan genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hemşehrilerimize hayırlı iftarlar diliyorum" dedi. - ERZURUM

