Başkan Sekmen, Özel Gereksinimli Çocukları Ağırladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli çocukları ve ailelerini misafir etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Onların gözlerindeki ışık, yüreklerindeki sevgi ve yüzlerindeki tebessüm bizlere umut ve ilham oldu. Her bir çocuğumuzun hayatına dokunmak, onların yanında olmak ve ailelerine destek vermek bizler için bir gönül meselesidir. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM