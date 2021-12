Başkan Sezer, belediyenin odasını başarılı öğrenciye tahsis etti - Son Dakika

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, belediyenin odasını ilçede yaşayan bir öğrenciye tahsis etti.

Eğitime verdiği destekle ilçede büyük taktir toplayan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, her koşulda öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Eğitim alanındaki çalışmalarıyla, eğitimcileri ve öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Sezer, ilçede yaşayan Cengiz Yeter adlı öğrencinin yardımına koştu. 2017 yılında TEOG sınavında Türkiye 1'incisi olup Tıp Fakültesi'ni kazanan Yeter'in kalabalık olmasından dolayı evinde çalışma ortamını bulamadığı için harekete geçen Başkan Sezer, İngilizce eğitim veren Tıp Fakültesi'nde okumak isteyen Yeter'e belediyenin bir odasını tahsis etti. Her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirten Başkan Sezer, "Öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Söz verdiğimiz gibi her öğrencinin yanında olmaya devam ediyoruz. Cengiz de bu kardeşlerimizden biri. Cengiz'in yaşadığı durumu duyduğumda hemen belediyenin bir odasını ona tahsis ettim. Çok başarılı bir kardeşimiz ve inşallah gelecek hayallerinde bir nebze de olsa katkımız olur. Gençler bizim için çok kıymetli" dedi. - VAN