Şehzadeler\'de kadın muhtarlara 8 Mart ziyareti

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçede görev yapan kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı. Ziyaretlerde kadın muhtarlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, kadınların yerel yönetimlerde üstlendiği rolün önemine dikkat çekerek, kadın muhtarların mahallelerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde muhtarlarla sohbet eden Şimşek, onların talep ve görüşlerini de dinledi. Programda Başkan Şimşek'e, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz da eşlik etti. Kadın muhtarlar ise yapılan nazik ziyaret ve anlamlı hediyeler için Başkan Şimşek ve beraberindeki heyete teşekkür etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin, kadınların toplumdaki yerinin ve emeğinin hatırlanması açısından önemli olduğu vurgulandı.