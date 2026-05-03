Başkan Şimşek: "Şehzadeler'i birlikte yönetip birlikte büyüteceğiz"

03.05.2026 12:28  Güncelleme: 12:30
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kağan ve Sarıalan mahallelerine yaptığı ziyarette, halkın talep ve önerilerini yerinde dinleyerek çözüm üretmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Şehzadeler'i birlikte yönetecek, birlikte büyüteceğiz" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahalle ziyaretlerine Kağan ve Sarıalan mahalleleriyle devam etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şimşek, sorunları, önerileri ve talepleri yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin ilettiği her konuyu dikkatle not alan Başkan Şimşek, ihtiyaçların ilgili birimler tarafından hızla değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Halkla iç içe, sahada ve doğrudan iletişime dayalı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Başkan Şimşek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyeciliği ve halkçı yönetim anlayışını en güçlü şekilde hayata geçirmek için sahadayız. Hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini doğrudan dinledik. Bizim için en değerli rehber, vatandaşımızın sesidir. Mahalle mahalle, sokak sokak bu ziyaretlerimize devam edeceğiz; hemşehrilerimizi dinlemeyi, onların sorunlarına yerinde çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Şehzadeler'i birlikte yönetecek, birlikte büyüteceğiz" dedi.

Kağan ve Sarıalan mahallelerinde yaşayan vatandaşlar ise Başkan Şimşek'in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını birebir anlatabilmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

