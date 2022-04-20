Başkan Söğüt: "Bizde bugün hizmet ediyoruz, yarın bayrağı devredeceğiz" - Son Dakika

Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar programında bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu tür görevler gelip geçicidir. Bizde bugün hizmet ediyoruz, yarın bayrağı devredeceğiz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, mevcut ve geçmiş dönemde görev yapan muhtar ile meclis üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın okunması sonrasında iftar açıldı. Programda konuşan Başkan Şener Söğüt, "Her akşam Ramazan'ın güzelliğini, birlik-beraberliğini, kardeşlik ve dostluk havasının tüm güzelliklerini doya doya yaşıyoruz. Tabi yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz. Güzel ve huzur dolu bir bayrama da kavuşacağız inşallah. Bu kent için taş üstüne taş koyan tüm siyasilere ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerle projelerle bugünlere getiren emeği geçen başta kurucu belediye başkanımız merhum Hüseyin Avni Şirin olmak üzere ondan bugüne kadar tüm başkan ve meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizler de bugün bu güzel ilçemize altyapısından üst yapısına, ulaşımdan çevre düzenlemelerine kadar hep birlikte sizlerin bıraktığı yerden hizmete devam ediyoruz. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu tür görevler gelip geçicidir. Bizde bugün hizmet ediyoruz, yarın bayrağı devredeceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ