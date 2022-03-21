Başkan Soyer: "Buca Cezaevi arazisi parka dönüştürülsün" - Son Dakika
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Başkan Soyer: "Buca Cezaevi arazisi parka dönüştürülsün"

21.03.2022 14:17
Başkan Soyer: "Buca Cezaevi arazisi parka dönüştürülsün"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi arazisini konut yapılaşmasına açacak bir plan değişikliğine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi arazisini konut yapılaşmasına açacak bir plan değişikliğine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Soyer, "Yıkımı başlayan Buca Cezaevi arazisi için yetkililere sesleniyorum. Bu eşsiz arazi betona kurban edilmemeli. Buca'nın daha fazla betona değil, yeşil alana ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun; park, Millet Bahçesi desteklemeye hazırız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi yıkıldıktan arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması gerektiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı plan değişikliği ile mevcut planda bulunan park alanlarının büyük bölümünün konut alanına dönüştürüldüğünü açıklayan Başkan Soyer, yapılması öngörülen plan değişikliğinin yapılaşmayla birlikte bölgedeki yoğunluğu artıracağını ve bu tür bir düzenlemenin mevzuata aykırı olacağını dile getirdi. Başkan Tunç Soyer, "Mevzuat gereği kurumumuzun görüşünü almak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sunduğu cezaevi arazisini kapsayan parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik ciddi çekincelerimiz var. Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak konut için alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Park ya da Millet Bahçesi olmasını destekleriz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi arazisi ile ilgili sosyal medya hesabından da bir çağrıda bulundu. Soyer mesajında, "Yıkımı başlayan Buca Cezaevi arazisi için yetkililere sesleniyorum. Bu eşsiz arazi betona kurban edilmemeli. Buca'nın daha fazla betona değil, yeşil alana ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun; park, Millet Bahçesi desteklemeye hazırız" dedi. - İZMİR

Başkan Soyer: Buca Cezaevi arazisi parka dönüştürülsün

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Buca Cezaevi, Tunç Soyer, Cezaevi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soyer: 'Buca Cezaevi arazisi parka dönüştürülsün' - Son Dakika


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