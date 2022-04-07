Başkan Soykan: "Sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz" - Son Dakika

İlçede bulunan fabrika çalışanlarına Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevini gezdiren ve yapılan çalışmaları aktaran Başkan Bilal Soykan, "Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Akyazı'da bulunan bir fabrika, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısı ile Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret etti. Başkan Soykan ve fabrika yönetimi ile çalışanlarının yer aldığı ziyarette Veteriner Hekim Leyla Coşkun, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinin 10 dönüm alan üzerine kurulu olduğunu ifade eden Başkan Soykan, "1 veteriner hekim ve 9 personelin görev yaptığı bakımevimizde sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyor, tedavilerini ve rehabilitasyon süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Onları sevgi ile iyileştiriyoruz. Ormanın içerisinde yer alan bakımevimizde kendilerini doğal ortamda hissetmeleri için özen gösteriyoruz. Unutmayalım ki yaşadığımız dünya hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir" diye konuştu. - SAKARYA