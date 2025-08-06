Başkan Subaşı Esnafı ve Vatandaşları Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kent merkezindeki çarşı esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Başkan Subaşı, esnafla tek tek sohbet ederek hem hayırlı işler diledi hem de vatandaşlarla yakından ilgilendi. Gerçekleştirdiği ziyarette samimi ilgiyle karşılanan Subaşı, "İyi dilek ve önerileri için tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Vatandaşlarla kurduğu diyaloglarla dikkat çeken Başkan Subaşı, Bilecik'in daha yaşanabilir bir şehir olması için saha çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK