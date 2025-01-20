Başkan Subaşı, Kapalı Pazar Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Subaşı, Kapalı Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Subaşı, Kapalı Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek esnafın talep ve dertlerini dinledi. Başkan Subaşı, pazarın bakım onarımı hakkında da bilgi verdi.

20.01.2025 14:42  Güncelleme: 14:43
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışmaları kapsamında kapalı pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek esnafın dertlerini dinledi.

Her hafta pazartesi kentin merkezine kurulan pazaryerini, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve partililerle birlikte bu kez pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi. Pazar esnafının kapalı pazarla ilgili taleplerini de dinleyen Başkan Subaşı, kapalı pazarda yapılan bakım ve onarım çalışmaları hakkında esnafa bilgi verdi. Pazar esnafı ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Subaşı, Kapalı Pazar Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

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