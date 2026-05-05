Başkan Subaşı, "Mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızla birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bir araya geldiği muhtarları dinleyerek, talep ve görüşlerini not aldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan buluşmada belediye başkan yardımcıları, birim müdürleriyle belediye meclis üyeleri de katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarları dinleyen Başkan Subaşı, taleplerin çözümü için ilgili yetkililere talimatlar verdi. Başkan Subaşı, "Toplantıda; mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm yollarını birlikte değerlendirdik" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar da gerçekleştirilen buluşmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK