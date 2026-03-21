Başkan Subaşı\'ndan Şehit Ailesine Ziyaret

Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında Başkan Subaşı, Bilecikli kahraman şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Başkan Subaşı, anne ve babanın acısını paylaşarak, talep ve görüşlerini aldı. Subaşı, "Vatanımız için canını feda eden kahraman şehidimiz Hv. Uçk. Bkm. Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın kıymetli ailesini ziyaret ettik. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz, bu milletin en değerli hazineleridir. Onların acısı hepimizin acısı, hatıraları hepimizin yüreğinde yaşayan birer onurdur. Aziz şehidimiz İlhan Ongan ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK