Başkan Sülük, Alpaslan Türkeş için helva dağıttı - Son Dakika

Çorum'un iskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, merhum MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in vefat yıldönümü nedeniyle helva dağıtımı yapıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk dünyasının başbuğu ve Milliyetçi Hareket Partisi kurucu genel başkanı Alpaslan Türkeş'i vefatının 25. yılında için rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "4 Nisan tarihinde rahmeti rahmana uğurladığımız Cennet mekan Başbuğumuz ve ebediyete intikal etmiş tüm Ülkücü şehitlerimizin ruhu için hazırlatmış olduğumuz helvamızı, aşevimizden yemek alan halkımıza ikram ettik. Ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi. - ÇORUM