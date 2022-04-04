Başkan Sülük, Alpaslan Türkeş için helva dağıttı - Son Dakika
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Başkan Sülük, Alpaslan Türkeş için helva dağıttı

04.04.2022 16:14
Başkan Sülük, Alpaslan Türkeş için helva dağıttı

Çorum'un iskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, merhum MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in vefat yıldönümü nedeniyle helva dağıtımı yapıldı.

Çorum'un iskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, merhum MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in vefat yıldönümü nedeniyle helva dağıtımı yapıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk dünyasının başbuğu ve Milliyetçi Hareket Partisi kurucu genel başkanı Alpaslan Türkeş'i vefatının 25. yılında için rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "4 Nisan tarihinde rahmeti rahmana uğurladığımız Cennet mekan Başbuğumuz ve ebediyete intikal etmiş tüm Ülkücü şehitlerimizin ruhu için hazırlatmış olduğumuz helvamızı, aşevimizden yemek alan halkımıza ikram ettik. Ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi. - ÇORUM

Başkan Sülük, Alpaslan Türkeş için helva dağıttı
Başkan Sülük, Alpaslan Türkeş için helva dağıttı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Ali Sülük, İskilip, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sülük, Alpaslan Türkeş için helva dağıttı - Son Dakika


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