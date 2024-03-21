Palandöken Belediye Başkanı Şehit Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Palandöken Belediye Başkanı Şehit Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı

Palandöken Belediye Başkanı Şehit Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ramazan ayında şehit ailelerini iftar sofrasında ağırladı. Etkinlikte, vatan sevgisi ve şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı veren Sunar, şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Şehit aileleri ise devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptılar.

21.03.2024 14:10  Güncelleme: 14:18
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Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, şehit ailelerini iftar sofrasında ağırladı. Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını resmeden etkinlikte, şehit aileleriyle birlikte oruç açmanın huzurunu yaşayan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, vatan sevgisi ve şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sunar, "Ramazan ayının huzur ve bereketi içerisinde, şehit ve gazi derneklerimizin temsilcileri ve şehit ailelerimizle iftar sofrasını paylaşmanın hazzını yaşadık. Bu bir vefa buluşmasıdır. Cenabı Hakkın övdüğü, diri tuttuğu ve aziz kıldığı şehitlerimize vefa borcumuzdur. Belediyemizde ağırlamaktan onur duyduğumuz ailelerimize, davetimize icabetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin yanında olmayı, onurlu bir görev ve sorumluluk olarak görüyor, aziz şehitlerimize Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullanarak Palandöken Belediyesinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinden teşekkür

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un da katıldığı programda, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı, şehit aileleri teşekkürlerini dile getirdiler. Birlik ve beraberlik mesajı veren aileler, "Devletimiz ve milletimiz her daim yanımızda ve en büyük destekçimiz. Evlatlarımızın kanıyla güçlenen devletimiz; tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu milletimiz ebed müddet yaşasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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