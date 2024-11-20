Başkan Tahmazoğlu, Damlacık Köyü\'nde Zeytin Hasadına Katıldı

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Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Damlacık Köyü'nde çiftçilerle birlikte zeytin ağaçlarındaki mahsulleri topladı.

Çiftçilere yıllar önce ücretsiz zeytin fidesi dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mahsul veren zeytin ağaçlarının hasadını çiftçilerle birlikte yaptı. Damlacık Köyü'nde çiftçilerle bir araya gelen Başkan Tahmazoğlu çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

"Üreticiyi destekliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize üretime önem veriyoruz. Bu nedenle çiftçilerimize arpa-buğday tohumu, gübre, hayvan yemi fıstık ve zeytin fidanları dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız 750 bin adet zeytin fidanı mahsul veriyor. Çiftçilerimizin mutluluğuna ortak olmak ve onların yanında bulunmak için Damlacık köyümüzde zeytin hasadına katıldık. Onların mutluluğuna ortak olmak bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Onların üretme katkısı hem şehrimiz hem de ülkemiz için önemli" dedi. - GAZİANTEP