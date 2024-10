Başkan Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaş Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Sokakta, pazarda, makamda her an halkla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Göreve geldiği ilk günden itibaren daha modern bir Şahinbey için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafların ve vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılaşıyor.

"Vatandaşlarımızla iç içeyiz"

Vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve başladığımız günden bugüne her daim sahada olmaya büyük ehemmiyet gösteriyoruz. Şahinbey için atacağımız her adımı, hizmetimizi ve projemizi vatandaşımızla birlikte planlayarak istişare ediyoruz. Onların fikirlerini alıyor, çalışmalarımızı istek ve arzularına göre şekillendiriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da her fikri dinlemeye ve ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP