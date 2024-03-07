Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günün kadınların huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olduğunu belirtti. Tahmazoğlu, Türk kadınlarının ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti.

07.03.2024 18:24  Güncelleme: 18:31
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart'ın tüm dünyada, kadınların daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınların toplumda layık olduğu saygınlığı kazanması, sorunlarının ve haklarının gündeme getirilerek, olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Türk Kadını, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliğin vermiş olduğu kazanımlarla hak ettiği yerini almış, bu başarısını günümüzde de devam ettirmektedir. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kalkınma ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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