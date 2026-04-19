Tahmazoğlu vatandaşın yanında

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla birebir temas kurmaya yönelik gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Vatan ve Güzelvadi mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ev ziyaretleri ve sokak buluşmalarıyla vatandaşların gündelik yaşamına doğrudan temas eden Başkan Tahmazoğlu, mahallelerde yoğun ilgiyle karşılandı.

"Vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendiriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla kurulan birebir iletişimin önemine dikkat çekerek, "Bugün Vatan ve Güzelvadi mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Selamlaşıp hal hatır sorduğumuz hemşehrilerimize bereketli bir gün diliyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızla buluşarak onların görüş ve taleplerini dinlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden yoğun ilgi

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Tahmazoğlu'nun sık sık mahallelerine gelerek kendileriyle birebir ilgilenmesinden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, bu tür ziyaretlerin hem sorunların hızlı çözümüne katkı sağladığını hem de yerel yönetimle aralarındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti. - GAZİANTEP